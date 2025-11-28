VALIDI FINO A DOMENICA I BIGLIETTI CARTACEI SUI MEZZI ARRIVA ITALIA

LECCO – A seguito dell’attivazione, lo scorso febbraio, del nuovo sistema di bigliettazione elettronica su tutti i servizi di trasporto gestiti da Arriva Italia nell’area di Lecco, si informa l’utenza che tutti i biglietti cartacei già emessi saranno validi esclusivamente fino a domenica 30 novembre.

A partire dal 1° dicembre, i titoli cartacei residui già emessi non saranno più utilizzabili né rimborsabili. Si invita pertanto la clientela a utilizzare entro domenica 30 novembre eventuali biglietti cartacei ancora in proprio possesso.

Il nuovo biglietto elettronico, introdotto da Arriva Italia in tutte le aree servite della Lombardia, rappresenta un importante passo avanti in termini di sostenibilità ambientale, contribuendo alla riduzione degli sprechi legati ai titoli di viaggio usa e getta.

Il biglietto elettronico è ricaricabile: al momento dell’acquisto è sufficiente indicare la tratta (origine – destinazione) desiderata e sarà possibile caricare più corse per lo stesso percorso. Una volta esauriti i viaggi acquistati, il biglietto potrà essere nuovamente ricaricato, fino a quando risulterà integro e funzionante.

Oltre al biglietto elettronico ricaricabile, sono disponibili ulteriori modalità alternative al biglietto cartaceo:

Tessera elettronica Io Viaggio : utilizzabile in tutta la Lombardia, consente di avere su un’unica tessera elettronica sia abbonamenti, sia biglietti di corsa semplice per tratte diverse da quelle dell’abbonamento principale.

: utilizzabile in tutta la Lombardia, consente di avere su un’unica tessera elettronica sia abbonamenti, sia biglietti di corsa semplice per tratte diverse da quelle dell’abbonamento principale. App Arriva My Pay : la soluzione più smart ed ecologica per l’acquisto digitale dei titoli di viaggio, direttamente dal proprio smartphone.

: la soluzione più smart ed ecologica per l’acquisto digitale dei titoli di viaggio, direttamente dal proprio smartphone. Acquisto a bordo: è sempre possibile acquistare il biglietto direttamente dall’autista, con sovrapprezzo, pagando con denaro contato e di piccolo taglio.

Arriva Italia ringrazia per la collaborazione e invita tutti gli utenti a scegliere soluzioni di viaggio sempre più moderne e sostenibili.