VALMADRERA: ADDIO A LUIGI RUSCONI, SCOMPARSO A 89 ANNI

VALAMADRERA – È scomparso questa mattina Luigi Rusconi, 89 anni, per tutti a Valmadrera conosciuto come “Luigi Palferi”, uno dei volti simbolo del volontariato a Valmadrera, soprattutto nell’ambito parrocchiale. Devotissimo alla Madonna di San Martino, accanto al fratello padre Angelo del Pime, riteneva quasi un dovere essere uno dei portatori dell’immagine tanto cara ai valmadreresi.

Con don Silvano Motta e poi con don Massimo era stato il coordinatore di un gruppo straordinario di volontari della parrocchia che aveva dato un contributo determinante ai lavori del santuario di San Martino, del campanile, della chiesa parrocchiale, dell’oratorio maschile e femminile, del CFP Aldo Moro.

Era dunque una persona di una generosità straordinaria, sempre con lo stile che chi fa un servizio non si deve vantare, ma è solo un contributo per il bene della propria comunità. Socio fondatore dell’OSA Valmadrera, era stato nel 1974 uno dei primi dirigenti della Polisportiva Valmadrera, dove giocavano i figli Carlo e Mario.

Molto attivo nell’alpinismo, dopo la morte del fratello Carlo, era stato punto di riferimento alla partenza e al ritorno delle grandi spedizioni invernali dei fratelli Gianni e Antonio, probabilmente i due alpinisti valmadreresi più conosciuti.

Luigi lascia la moglie Pina, con cui aveva festeggiato lo scorso 3 settembre i 65 anni di matrimonio, i figli Carlo, Mario, Franco, Pietro e Marcella e le rispettive famiglie. I funerali si svolgeranno nella chiesa parrocchiale di Valmadrera, lunedì 15 settembre alle 9:45.