VALMADRERA. ADDIO AD “ANGELINO” BONACINA, VOLONTARIO IN CROCE ROSSA

VALMADRERA – Questa mattina è scomparso a seguito di un malore improvviso che lo ha colto nei giorni scorsi, Angelo Bonacina, 65 anni, volontario di tante associazioni e in particolare da anni della Croce Rossa di Valmadrera.

Il Comune si unisce al cordoglio ai familiari.

Di seguito un sentito ricordo del consigliere Giulio Oreggia, amico e fino allo scorso anno presidente della Croce Rossa locale:

Angelo Bonacina ci ha lasciato, o come lo chiamavamo noi “Angelino”.

Ricordarlo in questo momento di sconforto mi è ancora più difficile ma cercherò di presentare una persona che non gradiva certo titoli o convenevoli ma che preferiva “agire”. E così ha fatto in tutti gli ambiti in cui si è impegnato, dalle Associazioni sportive alla Croce Rossa Italiana nella quale abbiamo operato fianco a fianco per tanti anni come amico e come collaboratore prezioso e affidabile e sempre disponibile durante gli anni in cui sono stato Presidente del Comitato di Valmadrera e anche nel nuovo Consiglio con la Presidente Michela Isella nel quale ha riconfermato la disponibilità a svolgere l’incarico di Consigliere.

Angelino era una persona buona e cordiale sulla quale si poteva sempre fare affidamento e che si faceva in quattro per cercare di rispondere alle numerose richieste di servizi che arrivavano presso la nostra sede.

Inoltre Angelino era un mio carissimo AMICO e penso come amico di interpretare il pensiero di tutti coloro che l’hanno conosciuto esprimendo a Daniela ed ai loro figli e parenti la vicinanza in questo momento di grande sconforto con un grande abbraccio fraterno che trasmetta loro la nostra presenza e la nostra disponibilità per ogni necessità.

Ciao Angelino… Riposa in Pace.

Il tuo amico Giulio