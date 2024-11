VALMADRERA AGLI “INCONTRI MEDITERRANEI” AICCRE DI PALERMO

VALMADRERA – Il Comune di Valmadrera è stato rappresentato in maniera importante ( l’assessore Antonio Rusconi, componente della Direzione Regionale e dell’Assemblea Nazionale dell’AICCRE e Fiorenza Pelucchi, consigliere comunale delegata ai gemellaggi) all’assemblea dell’AICCRE al convegno internazionale svoltosi a Palermo, dal tema “Incontri mediterranei“, che ha visto la partecipazione, oltre della gran parte dei Paesi Europei, di tutti i Paesi, europei e arabi che si affacciano sul Mediterraneo, “mare nostrum ” come lo chiamavano i Romani, un segno di amicizia e di pace importante tra diverse culture e religioni diverse.

Anche la sede prescelta, il prestigioso Palazzo dei Normanni a Palermo, con le sue straordinarie opere d’arte come la Cappella Palatina, vedono, a metà del Medioevo, l’incontro dell’arte latina, bizantina e araba. Particolarmente importante, soprattutto per il momento storico, il sottotitolo “La multiculturalità delle donne del Mediterraneo” . Questo il primo obiettivo del Convegno: fare dell’Unione Europea un elemento di buone relazioni di vicinato. Tra le tante testimonianze, quella particolarmente toccante di alcune donne del Marocco, che operano fattivamente per la parità di genere nei Paesi Arabi .

Il pomeriggio di martedì 26 è trascorso con la visita guidata a Palazzo dei Normanni e alla Cappella Palatina, come il giorno seguente allo straordinario Duomo di Monreale e del monastero. Per i valmadreresi, è stato l’occasione per incontrare l’arcivescovo di Monreale, monsignor Gualtiero Isacchi, valmadrerese di origine, che ha illustrato in particolare la cultura e l’arte della splendida realtà che guida pastoralmente.

Il mercoledì mattina è stato dedicato ai gemellaggi e alla firma degli accordi dei diversi Paesi europei e mediterranei, mentre il giovedì ha avuto un momento di forte commozione con la visita e l’omaggio al monumento dedica di Capaci del 23 maggio 1992 con la presenza del sindaco Puccio e al MUST 23, memoria viva per la legalità a ricordo di Giovanni Falcone.

In particolare per la responsabile del Comitato Gemellaggi del Comune di Valmadrera, Fiorenza Pelucchi, questo convegno è stata l’occasione per conoscere i vertici nazionali e regionali dell’AICCRE e per presentare i sempre più vivaci e attivi vertici valmadreresi. Gli stessi rivolgono un ringraziamento particolare alla presidente AICCRE nazionale e regionale, Milena Bertani, recentemente a Valmadrera per il 25° anniversario del titolo di città.