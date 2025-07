VALMADRERA, AL VIA “RACCONTAMI LA MONTAGNA” CON MARA CAROLLO

VALMADRERA – Dopo il successo della prima edizione, torna il festival “Raccontami la montagna“, promosso dalla Città di Valmadrera e dalla Libreria Volante di Lecco, con la collaborazione delle associazioni “di montagna” CAI Valmadrera, SEV e OSA. La seconda edizione si svolgerà da luglio a ottobre, tra rifugi e località montane, portando le voci di scrittori e scrittrici nel cuore del paesaggio montano che abbraccia Valmadrera.

“Libri tra lago e montagne” è il filo conduttore di questa rassegna, che propone cinque appuntamenti distribuiti tra i mesi estivi e autunnali, alternando incontri in rifugi e località panoramiche come San Tomaso e il Rifugio SEV. Un’occasione per riscoprire la montagna non solo come luogo fisico, ma anche come spazio narrativo e simbolico.

Il primo incontro si terrà sabato 26 luglio alle 17:30, al rifugio OSA (località San Tomaso) con Mara Carollo, autrice di “Promettimi che non moriremo” (Rizzoli), presentata da Sofia Bolognini.

“Promettimi che non moriremo”. Quando suo padre torna a casa dalla guerra, nel 1918, Caterina non lo riconosce: a cinque anni Nina per la prima volta sente di avere paura della morte. Sa già cosa comporta nascere sulle montagne venete, in una contrada di poche case dove vita vuole dire lavoro nei pascoli e fatica nei boschi. Spigolosa, caparbia, ribelle a modo suo, Caterina è una donna di tante rinunce e piccole soddisfazioni, che ha lavorato ostinatamente per una vita migliore, consumandosi le mani e la giovinezza: uno di quei personaggi che abbiamo incontrato nei racconti di famiglia…

Mara Carollo, dopo la maturità classica, si è laureata in Filosofia presso l’Università degli Studi di Padova e insegna. Amante della montagna e dei grandi classici della letteratura, nel 2025 Rizzoli pubblica il suo romanzo d’esordio, Promettimi che non moriremo.

Per tutti coloro che vogliono salire a piedi l’appuntamento è alle 16 nel parcheggio delle scuole elementari in via Giacomo Leopardi 9. Sono disponibili altri posti auto pochi metri oltre, sulla destra, all’inizio di via Borromeo. La durata della salita è di circa 35 minuti.