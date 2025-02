VALMADRERA, ALL’UNI3 NICOLA SANSONE E LA STORIA DEL FLAUTO DOLCE

VALMADRERA – L’amministrazione comunale di Valmadrera organizza l’ottavo incontro della rassegna UNI3 – Università della Terza Età, “Il flauto dolce attraverso i secoli“, a cura del prof. Nicola Sansone, che si terrà mercoledì 12 febbraio alle 15 presso la Sala Auditorium del Centro Culturale Fatebenefratelli di Valmadrera.

Diplomato in flauto dolce presso il Conservatorio di Vicenza e in DAMS presso l’Università di Bologna, il prof. Sansone è stato docente presso i Conservatori di Trieste e Pescara; attualmente insegna presso la Scuola Civica di Musica “G. Zelioli” e il Liceo Scientifico G. B. Grassi di Lecco. È concertista solista e membro fondatore dell’Associazione ERTA – Italia (European Recorder Teachers’ Associations). Compone musica da camera e didattica per flauto dolce e ha pubblicato 12 studi per flauto dolce contralto, e l’antologia “Canzoni e danze europee dei secoli XVI-XVIII“.

Nel successivo incontro, mercoledì 19 febbraio, sarà ospite il prof. Carlo Cantoni, istruttore direttivo culturale presso la Biblioteca di Valmadrera, che parlerà di “Civate. Un monastero da riscoprire“.