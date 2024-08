VALMADRERA, AREA FESTE VIA CASNEDI: AFFIDATI I LAVORI PER I SERVIZI IGIENICI

VALMADRERA – A seguito dell’attivazione della procedura relativa ai ‘Progetti partecipati 2023‘, indetta dall’amministrazione comunale, è risultato vincitore il progetto ‘Sistemazione servizi igienici area feste Caserta‘ e quindi a tale intervento sono state destinate risorse previste in bilancio comunale. L’Ufficio Tecnico Lavori Pubblici ha provveduto, con propria determinazione in data 14 agosto, all’affidamento dei lavori, per dar corso all’intervento finalizzato alla sistemazione ed adeguamento del blocco servizi igienici presenti presso l’area feste di via Casnedi e che vengono normalmente utilizzati anche dai numerosi fruitori dell’attiguo parco pubblico.

In particolare le opere in progetto prevedono il rifacimento di tutto il blocco servizi igienici esistenti, con particolare riguardo agli impianti idrico sanitari ed elettrici; si procederà anche al rifacimento dei pavimenti e dei rivestimenti del blocco servizi. Verrà creato un nuovo servizio igienico per i soggetti diversamente abili e si procederà all’abbattimento delle barriere architettoniche per garantire l’accessibilità tramite vialetto dal parco comunale ai servizi igienici. L’importo dei lavori di contratto ammonta a 36.345,42 euro (oltre IVA).

Si ricorda che il concorso “Progetti partecipati 2023” prevedeva un contributo di 10.000 euro, che è stato integrato dall’amministrazione comunale per la realizzazione di ulteriori opere non previste. Nei prossimi giorni si procederà alle verifiche in capo al soggetto affidatario, come previsto dalla normativa vigente, dopodichè si darà corso alla consegna dei lavori al fine di poter auspicare l’esecuzione ed ultimazione delle opere in programma entro la fine del mese di settembre.