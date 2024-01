VALMADRERA. ATTIVITÀ PRODUTTIVE: TRE NUOVE APERTURE PER OGNI CESSAZIONE

VALMADRERA – Il Comune di Valmadrera ha reso noti i dati relativi alle attività aperte e chiuse nell’ anno 2023 da cui si evince che sono ben 21 le nuove aperture a fronte di sette cessazioni, sei invece i subentri in continuità. ” I dati nettamente positivi – fa notare il sindaco Antonio Rusconi – testimoniano come Valmadrera risulti ancora un territorio particolarmente attrattivo soprattutto per le attività produttive. Questo fatto mi permette di ringraziare gli uffici competenti per la collaborazione e auspicare che l’ ottimo rapporto tra Amministrazione Comunale di Valmadrera e associazioni di categoria continui nel tempo”.