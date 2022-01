VALMADRERA – È caduto lungo il sentiero mentre stava rientrando, in fase di discesa, con alcuni compagni di escursione, in località Sambrosera: intervento di soccorso oggi pomeriggio, mercoledì 26 gennaio, per la Stazione del Triangolo Lariano, XIX Delegazione Cnsas – Corpo nazionale soccorso alpino e speleologico.

L’uomo, 56 anni, ha riportato un trauma a una caviglia, una sospetta frattura, e allora le persone che erano con lui hanno chiesto aiuto. La centrale ha mandato sul posto una squadra, composta da quattro tecnici. L’infortunato è stato condizionato e portato a valle, attraverso il bosco, con la barella portantina, fino all’ambulanza. Infine, è stato portato in ospedale.