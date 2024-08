VALMADRERA: CANTIERE IN VIA ROMA PER IL TELERISCALDAMENTO

VALMADRERA – Lunedì 5 agosto verrà approntata la segnaletica stradale per concludere le opere di collegamento della tratta di tubazione del teleriscaldamento tra via Roma e via Manzoni a Valmadrera.

I lavori interesseranno dal 5 al 17 agosto il tratto terminale di via Roma verso piazza Monsignor Citterio e prevedono la chiusura totale al traffico di via Roma a partire dall’intersezione con via Fatebenefratelli. In questa prima fase sarà comunque consentito l’accesso a via Manzoni dalla dorsale via Preguda, via S. Antonio, piazza Monsignor Citterio.

I lavori successivamente dal 18 al 25 agosto interesseranno il tratto iniziale di via Manzoni e prevedono la chiusura totale al traffico del tratto stradale a partire da piazza Monsignor Citterio. In questa seconda fase sarà comunque consentito l’accesso per le sole auto e i motoveicoli percorrendo via Roma, piazza Monsignor Citterio, via Stoppani, via Volta e va F. Rocca.

Durante i lavori sarà sempre possibile accedere ai parcheggi pubblici nelle adiacenze del Cinemateatro (nella prima fase si potrà entrare da via Asilo e via Incoronata e uscire percorrendo via S. Giuseppe per proseguire su via Trieste). Con l’inizio dei lavori che interesseranno via Roma verrà garantita la riapertura a doppio senso di circolazione su viale XXV Aprile.

L’amministrazione comunale di Valmadrera ha deciso di svolgere questi lavori nel mese di agosto per ridurre quanto più possibile i disagi ai cittadini e alle attività commerciali.