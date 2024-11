VALMADRERA, CASERMA DEI VIGILI DEL FUOCO: PASSI AVANTI PER REALIZZARE L’AUTORIMESSA

VALMADRERA – Il sindaco di Valmadrera Cesare Colombo ha convocato nella serata del 14 novembre il Comitato per la Caserma dei Vigili del Fuoco Volontari di Valmadrera per condividere un piano per partire con la realizzazione della caserma.

Presenti 14 membri del comitato sui 17 complessivi (fra cui numerosi sindaci, l’assessore ai Lavori Pubblici Antonio Rusconi, il presidente dell’associazione Amici dei pompieri Bellaviti e i capigruppo consiliari del Comune di Valmadrera Leto e Leidi), il sottosegretario Mauro Piazza e i consiglieri Fragomeli e Zamperini.

Ha iniziato i lavori l’assessore Rusconi, che ha ricordato i passi compiuti fino a questo momento: un progetto che nasce dall’esigenza del distaccamento di Valmadrera, uno dei più numerosi ed attivi della Provincia, che ha visto l’approvazione dei 3 Comandanti Provinciali che si sono avvicendati negli ultimi anni e che è stato approvato con delibera dai 10 comuni a cui si rivolge il distaccamento. Si ricorda che lo studio di fattibilità prevede un investimento complessivo stimato in 2,6 milioni di Euro. Nel percorso è stata coinvolta Regione Lombardia, portando avanti tutti i passi ufficiali necessari per la definizione di un Accordo di Programma, premessa fondamentale per un contributo economico da parte di Regione.

Il sindaco Colombo ha confermato l’interesse concreto del Comune di Valmadrera, che ha già messo a bilancio 300.000 euro l’anno per 4 anni a partire dal 2024. Proprio partendo da questa disponibilità per gli anni 2024 e 2025, ha proposto di procedere con la realizzazione di un primo lotto funzionale, l’autorimessa, che si presta ad essere visto come lotto autocontenuto per cui, dopo una fase di progettazione esecutiva, potrebbe essere avviata la realizzazione già nella seconda metà del 2025. Questo approccio a lotti è stato già condiviso con il Comandante Provinciale, che ne ha confermato l’utilità e l’importanza, che viene incontro alle esigenze del comando.

I referenti regionali hanno confermato l’interesse nel progetto e l’importanza del percorso fatto dal Comune di Valmadrera e da tutti i comuni: l’Accordo di Programma è lo strumento più adatto per un supporto economico da parte di Regione. È stato chiarito che per il 2024 non possono essere previsti investimenti, ma è stata confermata l’intenzione di tornare ad investire sugli Accordi di Programma non appena ci saranno disponibilità finanziarie.

I sindaci presenti hanno confermato la volontà di supportare l’iniziativa, in particolare il sindaco di Civate Isella farà da coordinatore per la definizione di un Protocollo di Intesa fra i Comuni per definire le modalità di partecipazione e di supporto anche economico.

Il presidente del Comitato Piergiorgio Locatelli ha apprezzato la concretezza della discussione e dichiarato il pieno supporto per procedere con i passi necessari ad attuare quanto proposto.

Sono emersi quindi suggerimenti concreti dal tavolo di lavoro (dal capogruppo Leidi e dal presidente dell’Associazione Amici dei pompieri Bellaviti), in particolare sulla possibilità di avviare fin da subito la progettazione esecutiva dell’intero progetto e non solo del primo lotto.

È stato infine sottolineata l’importanza del fondo “Insieme per la nuova Caserma dei Vigili del Fuoco Volontari“, nato all’interno del Fondo di Comunità di Valmadrera con lo scopo di supportare la raccolta delle risorse necessarie al progetto. Il fondo potrà avere un ruolo decisivo nel coinvolgimento delle realtà private grazie anche alle agevolazioni fiscali previste dalla legge. È infatti possibile contribuire mediante bonifico bancario intestato a:

Fondazione Comunitaria del Lecchese ONLUS presso Intesa Sanpaolo

causale: Caserma Vigili del Fuoco Volontari

IBAN: IT28 Z030 6909 6061 0000 0003 286