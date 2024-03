CASERMA VIGILI VOLONTARI VALMADRERA, NOMINATO IL COMITATO PROMOTORE

VALMADRERA – Con una delibera del 18 marzo, la giunta comunale di Valmadrera ha preso atto delle delibere di indirizzo per la costituzione del comitato promotore per la costruzione della nuova Caserma dei Vigili del Fuoco volontari e delle indicazioni dei sindaci dei comuni interessati circa i componenti del comitato stesso, che risulterà pertanto composto da:

– Piergiorgio Locatelli in qualità di presidente

– il sindaco pro tempore di ciascun Comune (Annone Brianza, Cesana Brianza, Civate, Ello, Galbiate, Malgrate, Oggiono, Oliveto Lario, Suello, Valmadrera)

– i capigruppo consiliari pro tempore del Comune di Valmadrera

– il presidente pro tempore dell’Associazione Amici dei Pompieri Onlus;

– esponenti del mondo associativo imprenditoriale, indicati dai sindaci: Fermo Stefanoni, imprenditore, indicato dal sindaco del Comune di Suello; Alberto Comini, imprenditore, indicato dal sindaco del Comune di Civate; Massimo Bonacina, imprenditore, indicato dal sindaco del Comune di Galbiate.

La raccolta di fondi per la realizzazione della nuova Caserma dei Vigili del Fuoco Volontari avverrà nell’ambito del Fondo della Comunità di Valmadrera, istituito nell’ambito del patrimonio della Fondazione Comunitaria del Lecchese ONLUS.