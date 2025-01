LA CIVICA BENEMERENZA DI VALMADRERA AI VIGILI DEL FUOCO VOLONTARI

VALMADRERA – Il comune di Valmadrera, in occasione dei 25 anni del conferimento del titolo di città di Valmadrera, a seguito di proposte avanzate dai cittadini e dopo valutazione da parte dei capigruppo comunali, ha consegnato tre benemerenze comunali.

A consegnare la benemerenza al Distaccamento dei Vigili del fuoco volontari c’era il sindaco con tutta la giunta comunale, il comandante Antonio Giulio Durante, il sottosegretario all’Autonomia di Regione Lombardia, Mauro Piazza, e il consigliere regionale Gian Mario Fragomeli.

ll Distaccamento dei Vigili del Fuoco volontari di Valmadrera trova la sua origine nella “squadra di pompieri” esistente già nel 1866 e costituita da cittadini organizzati e reclutati dai “sedat” (negozianti di seta) del tempo, per lo spegnimento degli incendi nelle loro filande, ma che prestavano la loro opera sia in paese che nelle borgate vicine.

L’attuale Distaccamento, che dipende dal Comando dei Vigili del Fuoco di Lecco, è operativo sul territorio comunale e limitrofo e si è distinto per numerosi interventi a tutela della sicurezza pubblica e nella gestione delle emergenze; tra i più significativi si ricordano:

• Alluvioni del 2021, del 2009 e del 1995 in diverse aree di Valmadrera: soccorso diretto a famiglie in difficoltà e ripristino della viabilità;

• Alluvioni in Emilia Romagna (2023): supporto nelle attività di evacuazione emessa in sicurezza delle aree interessate;

• Alluvione in Valsassina (2019): partecipazione alle operazioni di soccorso con assistenza alla comunità locale e contributo al ripristino della normalità;

• Crollo del cavalcavia SS 36 (2016): soccorso ai veicoli coinvolti e recupero della persona rimasta incastrata nel crollo;

• Incidente Conca di Crezzo (1987): partecipazione alle operazioni di ricerca e recupero delle vittime dello schianto dell’ATR 42;

• Incendio stabilimento ILSEA (1981): intervento in occasione nella raffineria in zona Moregallo

• Supporto durante la 2^ Guerra Mondiale: interventi in occasione dei bombardamenti di Milano con soccorso alle vittime e contenimento dei danni.

La presenza dei volontari sul territorio comunale rappresenta un presidio fondamentale per la sicurezza e un punto di riferimento per i cittadini.