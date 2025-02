VALMADRERA, CRESCE LA POPOLAZIONE NONOSTANTE L’INVERNO DEMOGRAFICO

VALMADRERA – Come ogni anno l’ufficio anagrafe del Comune di Valmadrera, attraverso il suo responsabile Riccardo Rusconi, ha pubblicato i dati statistici relativi al Comune di Valmadrera al 31 dicembre 2024. A seguire alcuni tra i dati più rilevanti.

Il numero di abitanti complessivo (11306) per il secondo anno consecutivo è in leggero aumento, grazie al fatto che il numero di famiglie che sono entrate nel 2024 in Valmadrera sono superiori rispetto a quelle uscite, nonostante per il noto tema della denatalità, il confronto nati/morti (64 a 114) è nettamente in deficit …

