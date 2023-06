VALMADRERA – L’Istituto professionale Aldo Moro di Valmadrera ha preparato un dono particolare da parte degli studenti alla cittadinanza.

Nell’ambito del progetto ‘Il grande salto’ proposto dalla fondazione Monsignor Giulio Parmigiani per il bando per il libro e la lettura finanziato da Fondazione Cariplo, gli studenti della scuola professionale di Valmadrera (in particolare quelli della sezione falegnameria) hanno infatti realizzato due sedie molto particolari, il cui profilo ricorda le iniziali di Aldo Moro cui l’Istituto è dedicato.

Una delle linee del progetto è stata infatti quella di promuovere la lettura anche attraverso attività laboratoriali di artigianato che prevedessero la realizzazione di oggetti legati al libro e all’atto del leggere.

Il direttore dell’istituto Marco Anghileri e l’assessore all’Istruzione Raffaella Brioni hanno ringraziato i ragazzi che hanno realizzato le sedie (Miriam, Carmine, Luca, Andrea e Thomas), i loro docenti Alberto Buraschi e Sergio Tettamanti e l’architetto Giusy Vitale che le ha disegnate.

La Sala Emeroteca della Biblioteca Comunale rappresenta la destinazione dei manufatti, che sono quindi a disposizione di tutti.