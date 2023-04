VALMADRERA – Nella seduta del 4 aprile la Giunta comunale di Valmadrera ha approvato la convenzione triennale con la Croce Rossa Italiana – Comitato di Valmadrera O.d.V., che potenzia l’offerta di interventi assistenziali e promozionali a favore dei cittadini e delle famiglie di Valmadrera che versano in stato di bisogno per motivi connessi alle condizioni di salute e che sono particolarmente in difficoltà nell’accesso a servizi sanitari e sociali.

In base alla convenzione, il Comitato di Valmadrera della Croce Rossa Italiana svolgerà: un servizio di trasporto sociale e socio-sanitario (dimissioni, ricoveri, dialisi e varie) a tariffe agevolate per i cittadini residenti a Valmadrera che necessitano di periodiche visite, accertamenti sanitari, sedute dialitiche, pre-ricoveri, ecc.; un servizio di trasporto di test diagnostici effettuati agli utenti ospiti presso la R.S.A. “Opera Pia Magistris” – Valmadrera; assistenza durante eventi organizzati dall’Amministrazione Comunale con dieci interventi gratuiti per la durata massima di quattro ore. Oltre questo numero i servizi e le tariffe sono da concordare tra le parti con una base minima di 200 euro a manifestazione.

Per quanto riguarda il servizio di trasporto sociale e socio-sanitario il Comune di Valmadrera, a fronte della percentuale d’abbattimento applicata a favore dei cittadini valmadreresi, garantirà una quota di 4 euro a trasporto, per un totale massimo annuo 6mila euro e una quota pari a 8 euro a trasporto per un totale di 1500 euro per i trasporti di test diagnostici della RSA (quattro trasporti settimanali all’anno).

Il Comitato della CRI organizzerà inoltre incontri informativi/tecnico pratici aperti alla cittadinanza e promuoverà attività culturali e informative di tipo preventivo. La convenzione avrà decorrenza dalla data della stipula e scadrà il 31 dicembre 2025.