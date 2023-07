VALMADRERA – Presentato il secondo lotto del Parco di via Leopardi a Valmadrera.

Gli arredi e soprattutto la scelta delle piante è avvenuta con la collaborazione della Scuola di Minoprio. Commovente il collegamento dall’Etiopia della dottoressa Marina Anghileri che, dopo le esperienze in Mozambico, è con il CUAMM per un anno in Etiopia come pediatra. Marina, con i suoi coetanei della classe 1960 di Valmadrera, ha raccolto risorse per regalare al parco alcune piante.

I lavori sono previsti per l’autunno, già finanziati, a conclusione dell’attuale prima fase dei lavori. Il sindaco Antonio Rusconi ha evidenziato come questo parco di 20mila metri quadri molto vasto deve diventare un’opportunità per tutti per giovani e meno giovani per uno spazio libero verde.