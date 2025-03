VALMADRERA – Disavventura sicuramente spiacevole nel pomeriggio di ieri, 20 marzo, per un 26enne: verso le 15, durante un’escursione sul Corno Rat, il giovane è stato morso da una vipera.

Immediati i soccorsi, sul posto sono giunti l’elisoccorso da Como, un’ambulanza della Croce Rossa Italiana e gli uomini del Soccorso alpino lecchese.

Dopo i primi soccorsi, l’uomo è stato trasportato in codice giallo al “Sant’Anna” di Como, dove non è in pericolo di vita.