VALMADRERA: ESERCITAZIONE DEI VDF ALL’AZIENZA COLLINI

VALMADRERA – Il Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco di Lecco nella mattinata di sabato 8 novembre, alle 9, ha svolto una esercitazione operativa all’Azienda Collini S.p.A. a Valmadrera, classificata come attività a rischio di incidente rilevante ai sensi del D.Lgs. 105/2015.

L’iniziativa, concordata con la direzione aziendale sensibile nei confronti della sicurezza, è finalizzata a testare la capacità di risposta e il coordinamento operativo del personale dei Vigili del Fuoco in caso di emergenza di tipo chimico-industriale.

All’esercitazione hanno partecipato squadre operative del Comando dei Vigili del Fuoco di Lecco, della sede distaccata di Valmadrera, personale del Nucleo NBCR di Lecco (Nucleare Biologico Chimico Radiologico) e della Croce Rossa Italiana delegazione di Valmadrera. L’esercitazione si è conclusa alle 10.