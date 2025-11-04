VALMADRERA FESTEGGIA I 100 ANNI DI REMO ARRIGUCCI

VALMADRERA – Anche un uomo si aggiunge ai centenari valmadreresi: oggi, presso la sua casa di via Promessi Sposi, ha compiuto 100 anni Remo Arrigucci, nato appunto il 4 novembre del 1925.

Proveniente da San Giovanni Valdarno, in provincia di Arezzo, dal dopoguerra con i fratelli si è spostato al nord e ha costruito la casa dove abita a Valmadrera nel 1965, con annessa una piccola azienda artigiana dove ha operato fino a oltre settant’anni.

A festeggiarlo oggi, la figlia Ornella con il marito Claudio e i nipoti Sara e Andrea.

Un momento di festa, vissuto con grande serenità, e dove, nonostante gli ultimi risultati, non poteva mancare, la bandiera e lo scudetto dell’amata Fiorentina.

Erano presenti al momento festoso il sindaco Cesare Colombo, l’assessore Antonio Rusconi e il parroco don Isidoro Crepaldi.

E al termine brindisi, con la torta dei 100 anni, tagliata dal festeggiato Remo e dalla figlia Ornella.