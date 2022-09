VALMADRERA – A seguito dell’approvazione da parte di Regione Lombardia del progetto di cofinanziamento per “l’installazione di impianti di videosorveglianza nei parchi comunali e nelle aree protette regionali di cui alla l.r. 86/1983 per elevare la sicurezza urbana” presentato dal Comune di Valmadrera è pervenuta il 20 settembre comunicazione ufficiale di Regione per il cofinanziamento di tale progetto che potrà essere implementato a partire da gennaio 2023 e dovrà essere realizzato entro il mese di settembre 2023.

Il progetto prevede lo sviluppo di sei nuovi siti di videosorveglianza che interesseranno tutto il parco Rio Torto; i nuovi punti videosorvegliati oltre al posizionamento delle telecamere prevedono l’illuminazione degli stessi.