VALMADRERA/GIUNTA COLOMBO: RUSCONI PIÙ CHE UN ASSESSORE ESTERNO

VALMADRERA – Il nuovo sindaco di Valmadrera Cesare Colombo ha annunciato l’assetto della sua giunta, “che parte proprio dal risultato elettorale, caratterizzato da un elevatissimo numero di preferenza sulle persone oltre che sulla lista, che ha fatto la differenza”.

Nel segno della continuità con l’amministrazione Rusconi, Colombo è proprio partito dall’ex sindaco Antonio Rusconi, assessore esterno “per il tempo che sarà necessario, che decideremo insieme”.

“Lo avevo annunciato fin dall’inizio – ha spiegato Colombo – come assessore esterno per completare le importanti opere già avviate o comunque finanziate. In particolare, le deleghe che ricoprira saranno relative a Lavori pubblici, Servizio idrico integrato, Strade e viabilità e Protezione civile. Due ulteriori deleghe riguarderanno i settori produttivi, Industria e Artigianato, che rappresentano una realtà fondamentale di Valmadrera, e la Polizia locale, con un’attenzione particolare al tema della sicurezza”. Rusconi ha evidenziato il fatto che la sua presenza in giunta sia “un modo per facilitare e seguire in maniera migliore l’avanzamento delle varie opere già avviate o finanziate, oltre al contatto con le aziende che i cittadini ci richiedono”.

A seguire Martina Dell’Oro, con “deleghe al Bilancio, Tributi, Finanze, Patrimonio ed Economato. Sono deleghe fondamentali che garantiscono la solidità di tutta la macchina comunale e che nel contesto economico attuale, e con possibili ulteriori tagli al comuni, richiederanno particolare attenzione e impegno”.

“Un punto centrale – ha proseguito il sindaco – del programma di Progetto Valmadrera è l’attenzione alla persona e un ruolo determinante lo svolgono i Servizi Sociali, per i quali sono confermate le deleghe a Rita Bosisio, che potrà continuare l’ottimo lavoro fatto, con particolare attenzione alla fascia degli anziani sia per quanto riguarda I’Rsa, che pe le progettualità specifiche di accompagnamento, fra cui i nuovi alloggi per anziani. A lei quindi le deleghe ai Servizi sociali, Gestione associata Rsa Opera Pia Magistris”.

Colombo ha poi presentato le deleghe di Marcello Butti, “che avrà alcuni ambiti nuovi ed importanti da gestire. In primo luogo, le deleghe allo Sport e alle Politiche giovanili, proseguendo l’azione di questi anni che ha portato a splendidi risultati come il campo di basket e che vediamo in grande sinergia. Ci sono poi tre ulteriori ambiti inediti di coinvolgimento: una delega speciale alla Gestione e valorizzazione del Fatebenefratelli; abbiamo sempre detto che il Fatebenefratelli è il cuore pulsante di Valmadrera e pensiamo sia necessaria una azione specifica perché possa diventare realmente punto di attrazione sia per i cittadini di Valmadrera che per il territorio. Altre due deleghe importanti sono quella al Personale, che rappresenta un elemento vitale per il buon funzionamento della macchina comunale e per la concretizzazione del programma, e quella al Commercio, che richiede una attenzione specifica perché possa essere rilanciato”.

Confermata anche Raffaella Brioni, “a cui affido il ruolo di vicesindaco, a supporto diretto della mia figura. A lei vengono affidate tre importanti deleghe: l’Istruzione, per cui Valmadrera si è sempre distinta, la Cultura e il Turismo, per cui vediamo fortissime sinergie e la possibilità di una proposizione integrata che possa far fare il salto di qualità al territorio Valmadrerese, che offre opportunità e ricchezze uniche”.

“Nell’assegnazione delle deleghe – ha sottolineato Brioni – abbiamo avuto la consapevolezza di essere una squadra; ne abbiamo discusso in base alla predisposizione di ognuno, con la consapevolezza di avere il supporto degli altri, e questo è un aspetto fondamentale per il nostro futuro operato”.

Colombo ha poi assegnato a se stesso alcune deleghe specifiche: “l’Edilizia privata e l’Urbanistica, anche in relazione all’aggiornamento del PGT, le deleghe dei Servizi demografici e dei Minori, che richiedono una attenzione diretta del sindaco, e due deleghe che ritengo prioritarie come l’Ecologia, la vera sfida di questo periodo, e l’Arredo urbano, per cui mi voglio impegnare in prima persona per rendere Valmadrera più bella e accogliente, a partire dalla sostituzione del 90% dell’illuminazione pubblica entro sei mesi. Infine, una delega specifica sulla Digitalizzazione, che fa parte del mio patrimonio di competenze professionali come tecnico informatico e penso possa fare la differenza per avvicinare ancora di più il cittadino all’amministrazione”.

“Penso che in questo modo – ha sottolineato Colombo – ci siano tutte le basi per poter realizzare il nostro programma e fare il bene di Valmadrera. Sarà molto importante il ruolo di tutti i consiglieri, che affiancheremo con deleghe specifiche agli assessori per dare ancora maggior impulso all’azione amministrativa”.

“Il nostro obiettivo è quello di lavorare per rendere Valmadrera un bel giardino in cui ciascuno si possa sentire accolto e possa vivere bene. Questa è la nostra sfida e questo quello che ci impegniamo a fare, con l’umiltà di metterci sempre in gioco e in ascolto”, ha concluso il sindaco.

Michele Carenini