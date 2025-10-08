VALMADRERA HA FESTEGGIATO I 40 ANNI DELLA COOPERATIVA ARCOBALENO

VALMADRERA – La Cooperativa Arcobaleno di Valmadrera ha festeggiato i suoi 40 anni di attività al fianco delle persone con disabilità con un evento che ha coinvolto l’intera comunità.

Per celebrare questo importante traguardo è stata organizzata la camminata inclusiva “CamminAbile – Insieme è più Bello” con la partecipazione della campionessa mondiale Monica Casiraghi, un percorso per le vie della città che ha visto cittadini, famiglie, volontari e amici della cooperativa camminare fianco a fianco, nel segno della partecipazione e dell’inclusione.

Al termine del percorso, i partecipanti si sono ritrovati per un momento di festa e condivisione con un caloroso apericena conviviale, che ha permesso di rafforzare i legami e celebrare la storia della cooperativa, da sempre impegnata nel promuovere autonomia, dignità e integrazione sociale delle persone con disabilità.

La Cooperativa ringrazia tutti coloro che hanno reso possibile la splendida riuscita della giornata: operatori, volontari, famiglie, istituzioni civili e religiose, associazioni e cittadini che hanno partecipato con entusiasmo, testimoniando la vicinanza e l’affetto verso la Cooperativa Arcobaleno.

L’evento ha rappresentato non solo un traguardo importante, ma anche un simbolo di comunità, inclusione e solidarietà, principi che da sempre ispirano l’attività della cooperativa. I 40 anni rappresentano inoltre un nuovo punto di partenza per continuare a costruire, insieme, una comunità più inclusiva e accogliente, in cui la diversità diventa valore e ricchezza.

