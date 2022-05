VALMADRERA – A due anni dalla fase più acuta della pandemia Valmadrera ha voluto ringraziare i volontari che a diverso titolo si sono impegnati in un momento difficile per molti.

Alla cerimonia, sabato al cinema teatro, messo gratuitamente a disposizione da Artesfera, sono intervenuti Laura Maria Motolese, viceprefetto vicario della Provincia di Lecco e Luciano Gualzetti, direttore Caritas Ambrosiana, a Artesfera. Il viceprefetto Motolese ha sottolineato l’ importanza di tutti i sindaci del territorio che sono stati riferimento diretto per la Prefettura e ha ringraziato tutti i volontari mentre Luciano Gualzetti ha evidenziato come da subito la Caritas sia venuta in soccorso delle categorie più abbandonate, delle persone sole, degli ultimi.