VALMADRERA: IL COMUNE ADERISCE ALLA CERS DI LECCO

VALMADRERA – Il Comune di Valmadrera ha formalizzato la propria adesione alla Comunità Energetica Rinnovabile e Solidale CERS Lecco ETS, ente del terzo settore iscritto al Runts e costituito il 18/06/2024 che promuove la produzione e il consumo condiviso di energia da fonti rinnovabili.

La decisione di aderire a CERS Lecco nasce dalla volontà dell’Amministrazione Comunale di sostenere un modello che massimizza la quota di incentivi destinata a iniziative solidali. Secondo quanto riportato nel Regolamento dei Benefici di CERS-Lecco, il 60% degli incentivi generati sarà destinato al Fondo di comunità, costituito presso la Fondazione Comunitaria del Lecchese (ente filantropico) che provvederà a selezionare, finanziare e rendicontare progetti sociali e ambientali sul territorio (https://www.fondazionelecco.org/).

Tutte gli enti e le imprese del territorio sono invitati ad aderire gratuitamente alla CERS di Lecco, sia in qualità di produttori di energia sia in qualità di consumatori. In particolare, i produttori avranno i seguenti vantaggi: innanzitutto il risparmio in bolletta grazie all’installazione di un impianto fotovoltaico. Poi l’accesso agli incentivi in conto capitale PNRR (40% di incentivo a fondo perduto sull’installazione di nuovi impianti o ampliamento di impianti esistenti), la scadenza del bando è fissata per il 30/11/2025.

E ancora: l’ accesso agli incentivi in conto esercizio dalla durata di 20 anni derivanti dalla condivisione dell’energia; la

possibilità di rendicontare all’interno del proprio bilancio di sostenibilità, le iniziative sociali e ambientali avanzate dal Fondo di Comunità; partecipare a un progetto di valore collettivo con ricadute positive sul territorio. In questa fase iniziale non è previsto l’ingresso da parte delle persone fisiche all’interno della comunità energetica, né come produttori né come consumatori di energia.

Il Comune fa un appello a chi ha già installato impianti fotovoltaici: “Se sei un’impresa o ente non privato e hai già installato e connesso un impianto fotovoltaico con potenza superiore a 20 kW dopo il 18/06/2024, la tua partecipazione è fondamentale. Entrare nella Comunità Energetica significa valorizzare al massimo la produzione del tuo impianto, condividendo l’energia con altri membri e contribuendo al benessere della collettività”.

Per presentare i dettagli del progetto e spiegare come partecipare attivamente, il Comune di Valmadrera invita aziende, enti e associazioni del territorio alla serata divulgativa che si terrà martedì 16 settembre alle 17:30 nella Sala Arancio del Comune di Valmadrera in via Roma.