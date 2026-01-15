VALMADRERA: IL CORDOGLIO DEL COMUNE PER LA SCOMPARSA DI ERNESTO SANDIONIGI

VALMADRERA – L’Amministrazione comunale di Valmadrera partecipa al cordoglio dei familiari per la scomparsa di Ernesto Sandionigi, 83 anni, già consigliere comunale socialista e poi assessore dal 1990 al 1995 con la delega alla polizia municipale e al commercio.

Successivamente Ernesto aveva aderito alla lista civica ‘Progetto Valmadrera‘ e aveva rivestito il ruolo di assessore al Parco del Monte Barro per due mandati. Di lui si ricorda la passione politica fino agli ultimi giorni e fino alle ultime elezioni, la serietà e la quotidianità dell’impegno per la propria comunità di Valmadrera.

Il sindaco Cesare Colombo “esprime il cordoglio e la partecipazione di tutto il Comune di Valmadrera alla moglie e ai familiari e la riconoscenza per chi ha donato tanto tempo al bene comune della propria comunità”. L’assessore Antonio Rusconi, già suo collega, ne ricorda “l’impegno quotidiano e l’attenzione verso tutti, in particolare chi aveva meno voce”.

I funerali di Ernesto Sandionigi si svolgeranno venerdì 16 gennaio alle 14:30 nella chiesa parrocchiale di Valmadrera. Ernesto lascia la moglie Teresa Maria, i figli Stefano e Giovanna con le rispettive famiglie e i nipoti Edoardo, Nicolò, Emanuele.