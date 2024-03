VALMADRERA/IL PD CI RIPENSA E SOSTIENE IL CANDIDATO DI RUSCONI

VALMADRERA – Lo scenario politico di Valmadrera, che sembrava destinato ad un drastico cambio negli schieramenti, ha visto un dietrofront del PD. Il Partito Democratico infatti, in rotta con il sindaco uscente Antonio Rusconi e la sua lista Progetto Valmadrera, ha riallacciato i rapporti con la realtà locale, con l’obiettivo di arginare insieme le destre.

Il segretario del circolo locale Eugenio Carnazza ha affermato: “Il Circolo del Partito Democratico di Valmadrera-Civate-Malgrate ha proseguito la valutazione delle prospettive elettorali per le amministrative 2024 a Valmadrera. In questa preparazione alla campagna elettorale, il Partito Democratico ha avuto modo di esprimere dissenso nei confronti di Progetto Valmadrera, specialmente riguardo il mancato coinvolgimento del Partito Democratico che storicamente aveva appoggiato questa lista in scelte di metodo e contenuto. Il Consiglio Direttivo e l’Assemblea del PD di Valmadrera-Malgrate-Civate hanno però considerato utili gli ulteriori contatti con Progetto Valmadrera, trovando un contesto che pone al centro il bene comune di una Amministrazione in cui ci si ripropone accentuare la funzione di aiuto alla persona e all’inclusione”.

“Comprendendo – ha continuato Carnazza – che Progetto Valmadrera è una lista civica nata nel territorio valmadrerese, al cui interno sono sempre state valorizzate persone esponenti della società civile e dell’associazionismo senza alcuna appartenenza politica, il Partito Democratico non vuole che la mancanza del proprio supporto possa determinare una vittoria delle Destre, con valori che sono decisamente lontani dai propri. Per questo motivo, il Direttivo e l’Assemblea del Circolo hanno deciso di appoggiare con responsabilità la candidatura di Cesare Colombo con il simbolo civico di Progetto Valmadrera, con la disponibilità a proporre candidature alla lista vicine o iscritte al Partito Democratico, conosciute per la lorо competenza e il loro impegno civile”.