VALMADRERA: IN BIBLIOTECA L’INCONTRO CON IL FILOSOFO MAURO CERUTI

VALMADRERA – Nell’ambito della ventiseiesima edizione di “Leggermente” promossa da Assocultura Confcommercio Lecco, che quest’anno ha per tema “Umano non umano. Rileggere la società del rischio dentro la natura”, l’amministrazione comunale di Valmadrera presenta l’incontro con Mauro Ceruti. Un evento dal titolo “Siamo sulla stessa barca. Per un’etica planetaria, oltre i recinti e i confini” e in programma lunedì 24 marzo alle 18 presso l’Auditorium del Centro Culturale Fatebenefratelli.

Prendendo le mosse dal suo libro “Umanizzare la modernità” edito da Raffaello Cortina, l’autore cercherà di rispondere ad alcune domande centrali della nostra contemporaneità. Possiamo parlare ancora oggi di un “progresso verso il meglio”? È possibile un agire razionale che non sia solo strumentale e tecnocratico, ma capace di accogliere la coscienza ecologica ed etica? È possibile umanizzare la modernità?

Le crisi globali mettono in discussione il futuro dell’umanità. Pandemie, catastrofi climatiche, guerra, crisi economiche ed energetiche ci rivelano che viviamo in un mondo interdipendente. Se avremo un futuro, sarà un futuro planetario. Preparare questo futuro chiede un radicale cambiamento di paradigma, che prenda congedo dal canone della semplificazione e muova verso un pensiero delle connessioni e delle relazioni, verso un pensiero della complessità, l’unico adeguato ad abitare un mondo in cui tutto è connesso.

Mauro Ceruti è filosofo, docente universitario e ricercatore; è noto per essere uno dei protagonisti dell’elaborazione del pensiero complesso, visione nella quale la biologia viene posta come possibile cerniera fra le scienze umane e quelle chimico-fisiche, rendendo possibile tradurre e far dialogare i risultati di ciascuna disciplina per ottenere una comprensione più piena del cambiamento che ogni scoperta scientifica apporta alla realtà.

Ricercatore e docente presso numerosi centri di ricerca e università europee, è allievo di Edgar Morin e promotore di riviste scientifiche e simposi volti alla costruzione di una comunità scientifica internazionale che sviluppi una epistomologia interdisciplinare della complessità. È stato senatore della Repubblica Italiana, portando il suo contributo negli ambiti dell’Istruzione pubblica, dei beni culturali e dell’infanzia.