VALMADRERA – Dispiegamento di ambulanze e Vigili del Fuoco nella tarda serata di ieri, domenica 6 ottobre, a Valmadrera per soccorrere 9 persone intossicate da monossido di carbonio. Tra i malcapitati anche diversi minori. L’intervento dei sanitari ha evitato il peggio, occupandosi della prima assistenza e del trasporto in ospedale per le cure necessarie.