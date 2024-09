VALMADRERA: “IN VIAGGIO CON PAMELA”, IN 150 ALLA PIZZATA PER RACCOGLIERE FONDI

VALMADRERA – In 150 venerdì sera alla pizzata organizzata dal comitato promotore del Fondo “In viaggio con Pamela” per ricordare Pamela Cazzaniga, per testimoniare l’affetto alla mamma Luisella Fumagalli, per raccogliere fondi e soprattutto per dare l’idea che la gioia di vivere che portava Pamela è contagiosa e continua in mezzo ai suoi amici.

Il presidente Alberto Giacomin ha illustrato le varie edizioni del premio, che raggiungerà tra poco la quarta edizione, ed ha ringraziato tutti i presenti, in particolare Luisella, per l’impegno di questi anni.

Il sindaco Cesare Colombo, presente con gran parte della giunta e del direttivo di Progetto Valmadrera, ha sottolineato il valore dell’impegno di Pamela come consigliere comunale per l’attenzione alla disabilità.

Antonio Rusconi, ex sindaco e promotore del fondo, ha ricordato l’entusiasmo di Pamela e come il suo impegno a favore di interventi per i disabili continui con il fondo.

Ha chiuso gli interventi la mamma Luisella Fumagalli, che ha sottolineato come l’attività del fondo sia in continuità con quello che voleva Pamela e come tante persone siano generose per continuare quel percorso.

La premiazione di questa edizione del concorso sarà il 23 novembre.