VALMADRERA: INCENERITORE ASSOLTO, “NESSUNA CORRELAZIONE” CON TUMORI

VALMADRERA – Le emissioni del termovalorizzatore di Valmadrera “non sono correlate” all’insorgenza dei tumori al fegato nella comunità di Valmadrera. È quanto stabilito dall’ultimo studio effettuato da ATS Brianza, che “assolve” ancora una volta l’impianto di proprietà di Silea, responsabile dello smaltimento dei rifiuti indifferenziati dell’intero bacino lecchese e che è stato sotto accusa proprio per le sue emissioni.

“L’approfondimento – spiega il sindaco di Valmadrera, Cesare Colombo – completa i risultati dello studio originario, che già aveva escluso rischi.

Come sindaco, in accordo con la presidente Francesca Rota e il CDA di Silea, come preannunciato nel consiglio comunale del 25 novembre, continueremo questa attività di indagine sanitaria in collaborazione con esperti autorevoli”.

> QUI LA RELAZIONE DI ATS BRIANZA