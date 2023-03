VALMADRERA – Mercoledì 8 marzo, in apertura della Giunta del Comune di Valmadrera, assessori e sindaco hanno ricevuto Carlo Cantoni, presidente dell’associazione Luce Nascosta di Civate, che dal 1 marzo si occupa di biblioteca e cultura.

Cantoni, che ha già scritto importanti pubblicazioni sulla cultura del territorio, ha così avuto modo di conoscere tutti gli assessori e il segretario comunale. La sua presenza sarà altresì importante per i rapporti con le scuole, per le iniziative culturali e per la collaborazione con il responsabile settore cultura, Virginio Brivio.

Il sindaco Rusconi lo ha ringraziato per la disponibilità e competenza dimostrata fin dai primi giorni.