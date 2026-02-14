VALMADRERA, “NIS IL POETA”: LA CONSEGNA DELLE OPERE ENTRO IL 27 FEBBRAIO

VALMADRERA – L’Associazione di Promozione Sociale Banca del Tempo Valmadrera – APS e il Centro Fotografico Gianni Anghileri, in collaborazione con l’Assessorato alla Cultura e la Biblioteca Comunale di Valmadrera, ricordano l’avvicinarsi dei termini di scadenza per iscriversi all’ottava edizione del Concorso “Dionigi Villa: Nis il poeta“, tradizionale appuntamento nel panorama artistico e culturale dedicato alla memoria della figura valmadrerese di poeta spontaneo e “contadino”.

Anche quest’anno il concorso prevede sei sezioni:

Sezione A – Poesia inedita in lingua italiana – Ragazzi (fino a 15 anni compiuti)

Sezione B – Poesia inedita in lingua italiana – Adulti (da 16 anni in poi)

Sezione C – Racconto breve in lingua italiana – Ragazzi (max 2.000 caratteri spazi inclusi, fino a 15 anni compiuti)

Sezione D – Racconto breve in lingua italiana – Adulti (max 3.500 caratteri spazi inclusi, dai 16 anni in poi)

Sezione E – Fotografia – Ragazzi (fino a 15 anni compiuti)

Sezione F – Fotografia – Adulti (da 16 anni in poi)

La consegna delle opere è fissata da lunedì 3 novembre 2025 fino alle 12:30 di venerdì 27 febbraio.

Le quote di partecipazione restano gratuite per i ragazzi (sezioni A e C), mentre per gli adulti sono pari a 15 euro (sezioni B e D) e 10 euro (sezioni E e F).

Il tema delle opere letterarie è libero. Per la fotografia, ogni autore potrà presentare un massimo di tre opere: ogni immagine dovrà avere come titolo un verso o un titolo tratti da opere poetiche o letterarie esistenti, e sarà valutata anche la coerenza tra fotografia e titolo.

La serata di premiazione si terrà venerdì 22 maggio all’Auditorium del Centro Culturale Fatebenefratelli di Valmadrera. In tale occasione sarà inaugurata la mostra fotografica che rimarrà visitabile fino al 31 maggio 2026 presso la Sala Spazio FBF – Sala Esposizioni dello stesso Centro Culturale. Sono previsti premi in denaro per i primi tre classificati di ogni sezione (da 25 a 150 euro) e a tutti i partecipanti verrà consegnata gratuitamente l’antologia del concorso, che raccoglierà almeno un’opera per autore.