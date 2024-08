VALMADRERA: NUOVI INTERVENTI DI RIQUALIFICAZIONE NELLE SCUOLE

VALMADRERA – L’Amministrazione comunale di Valmadrera negli ultimi anni ha destinato considerevoli risorse alla riqualificazione delle strutture scolastiche per garantire agli alunni delle scuole locali ambienti adeguati e confortevoli.

In questi giorni sono terminati i lavori di tinteggiatura degli spazi della scuola dell’infanzia Collodi, in frazione Parè, e nei prossimi giorni verranno tinteggiati anche i locali del piano terra della scuola L.B. Vassena. Nella Giunta del 26 agosto, inoltre, è stato approvato il progetto dei lavori di riqualificazione della palestra, del campo da basket e della pista di salto in lungo presso la scuola secondaria di primo grado L.B. Vassena.

In dettaglio il progetto, elaborato dall’Ufficio tecnico comunale per una spesa massima di 143.000 euro, prevede, per quanto riguarda la palestra: tinteggiatura soffitto e pareti; rifacimento pavimentazione sportiva in pvc; nuova rigatura campi; nuove soglie alle porte; nuovo impianto da basket e da volley; fornitura e posa di due spalliere svedesi; fornitura e posa di palco di salita con tubo di acciaio; materassi per salto in alto; fornitura di nuove panche per gli spogliatoi; posa di protezioni sui muri perimetrali e sui pilastri.

Per gli spazi esterni, invece, sono previsti: realizzazione di nuovo sottofondo; formazione di nuovo manto sportivo; nuova tracciatura campi; nuovo impianto basket e pallavolo; opere di giardinaggio. L’intervento verrà realizzato grazie al contributo di 100mila euro da parte di Timken Foundation.