VALMADRERA: OGGI LA FESTA DELLE ASSOCIAZIONI

VALMADRERA – Oggi, sabato 14 giugno, dalle 16 alle 23, il Parco di via Casnedi a Valmadrera ospita la “Festa delle Associazioni – In cammino per la comunità“, una giornata ricca di eventi, musica, sport e attività per tutte le età.

L’iniziativa vede la partecipazione di oltre 30 associazioni locali, impegnate nel sociale, nello sport, nella cultura e nella promozione del territorio. Dalle 16 in poi, il pubblico potrà partecipare a giochi per bambini, tornei sportivi, attività inclusive, la “Color Run” e due concerti, tra cui quello del Corpo Musicale Santa Cecilia e dei Blackout.

Durante tutta la manifestazione saranno presenti DJ set, punti ristoro, stand informativi e spazi interattivi dove conoscere da vicino le realtà associative del territorio.

Un’occasione unica per riscoprire il valore della comunità, all’insegna della partecipazione, della solidarietà e del divertimento.