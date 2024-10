VALMADRERA, PERDE IL CONTROLLO DELLA FERRARI E VA A SBATTERE NELLA GALLERIA DI PARÈ

VALMADRERA – Incidente intorno alle 13:15 di oggi, martedì 8 ottobre, nella galleria della SP 583 in zona Paré: un’auto di grossa cilindrata, guidata da un 22enne, ha perso il controllo ed è andata a schiantarsi contro il muretto di contenimento della galleria.

Sul posto, per un codice giallo, sono intervenuti i vigili del fuoco di Lecco, un’ambulanza della Croce Rossa di Lecco e la polizia locale di Valmadrera e Malgrate.

Il giovane fortunatamente non ha subìto particolari danni, è stato medicato sul posto e non si è reso necessario il trasporto in ospedale.