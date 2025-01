VALMADRERA PIANGE DAVIDE VASSENA, NOTO IMPRENDITORE EDILE

VALMADRERA – È scomparso domenica 26 gennaio Davide Vassena, 85 anni, noto imprenditore del settore edile che con i fratelli Ambrogio e Agostino aveva dato vita a una impresa edile storica di Valmadrera, i Fratelli Vassena, nota per la sua serietà e competenza.

“Ho conosciuto personalmente Davide – lo ha ricordato l’assessore Antonio Rusconi -, alpino paracadutista, come persona disponibile e generosa, sempre con quella discrezione per cui il donare è un’azione silenziosa e privata, simbolo di un modo di fare l’imprenditore che ha a cuore i bisogni della propria comunità, per cui occorre restituire una parte di quanto ricevuto, ad esempio come volontario da Padre Nino Sacchi in missione in Guatemala.

Manifesto il mio cordoglio alla moglie Maria Carla e ai figli Paolo e Fabio, che continuano nell’attività paterna nel settore edile”.

I funerali si svolgeranno martedì 28 gennaio alle 14:30 presso la Chiesa Parrocchiale di Valmadrera.