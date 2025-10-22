VALMADRERA PIANGE L’IMPRENDITORE GIANCARLO PENSA, SCOMPARSO A 89 ANNI

VALMADRERA – È scomparso oggi all’età di 89 anni Giancarlo Pensa, noto imprenditore valmadrerese che con i fratelli aveva condotto per anni l’omonima ditta, che oggi prosegue l’attività con i suoi figli. Lascia la moglie Savina, i figli Marco e Fabrizio con le rispettive famiglie e i nipoti Davide, Marta, Giancarlo e Teresa.

L’assessore Antonio Rusconi lo ricorda con gratitudine: “Ho conosciuto il signor Giancarlo verso la fine degli anni ’80. Una persona autorevole e cortese, referente per le asfaltature del Comune, molto preciso e puntuale nel lavoro. Poi l’attività è passata ai figli Marco e Fabrizio, che ho conosciuto bene per l’impegno nella Polisportiva Valmadrera.

L’ho conosciuto anche come una persona sensibile, generosa, attento alle situazioni meno fortunate e in particolare all’associazionismo locale”.

Il sindaco Cesare Colombo, a nome dell’amministrazione comunale di Valmadrera, esprime le più vive condoglianze a tutti i familiari, nel ricordo di una figura di imprenditore esemplare.

I funerali si svolgeranno venerdì 24 ottobre alle 14:30 presso la chiesa parrocchiale.