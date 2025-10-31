VALMADRERA PIANGE MARIA “POSTINA” BERETTA, ANIMA DELLA COMUNITÀ

VALMADRERA – È venuta a mancare, dopo una lunga malattia, Maria Beretta in Bianchini, 86 anni. Per tutti, nella comunità di Valmadrera, era “Maria Postina” per l’attività svolta in tantissimi anni.

Infatti, Maria, mentre svolgeva la sua attività lavorativa, si fermava nelle case, aiutava a sopportare le ingiustizie della vita, soprattutto era una persona sempre sorridente, ironica, capace di donare l’idea della bellezza della vita.

Commenta l’ex sindaco Antonio Rusconi: “Maria era una persona amica con tutti, capace di cogliere le cose positive in ogni aspetto”.

La ringrazia e la ricorda anche la Polisportiva Valmadrera perché, abitando sotto l’oratorio, recuperava tutti i palloni e li conservava per poterli restituire.

Maria lascia il marito Benito Bianchini, i figli Raffaella e Rossano, l’affezionata nipote Isabella.

I funerali si svolgeranno lunedì 3 novembre alle 9:45 presso la chiesa parrocchiale.

Il sindaco Cesare Colombo, a nome dell’amministrazione comunale, si associa al cordoglio dei familiari.

RedVal