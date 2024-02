VALMADRERA: PROSEGUONO I LAVORI PER IL NUOVO PARCHEGGIO DI VILLA CICERI

VALMADRERA – Sono in corso d’esecuzione, da parte di ALER Lecco, le opere finalizzate alla realizzazione del nuovo parcheggio pubblico con ingresso da via F. Rocca e della riqualificazione dell’adiacente parco comunale facente capo all’Ex – Villa Ciceri, che affaccia sulla piazza Mons. Citterio di Valmadrera.

Gli interventi, fortemente voluti dall’Amministrazione Comunale e messi in capo all’ALER di Lecco, in forza della Convenzione attualmente in atto tra i due Enti, consentiranno di dare nuovo impulso a questo polmone verde di circa 1400 mq in pieno centro cittadino, anche a fronte di una miglior sinergia di utilizzo con il vicino Centro Diurno per Anziani di piazza Mons. Citterio.

Il parcheggio verrà realizzato con accesso carraio da via F. Rocca, mediante rampa a due corsie, il sedime del parcheggio verrà realizzato sopra la piastra strutturale degli attuali box interrati a servizio del compendio residenziale ALER nell’ex – Villa Ciceri. Sono previsti sei nuovi stalli di sosta standard oltre a uno stallo per disabili. In continuità con il nuovo parcheggio, tramite collegamento con idonei vialetti pedonali, verrà riqualificato tutto il parco comunale.

I nuovi percorsi pedonali saranno integrati nel contesto naturale dell’area a verde tramite l’uso del terreno stabilizzato. I percorsi sono stati progettati con un disegno atto alla percorrenza diversamente abili anche con sedie a rotelle. Il percorso principale prevede l’apertura di un nuovo varco sulla parte inferiore di via F. Rocca vicino al passaggio verso il condominio e le attività commerciali presenti. Lungo il percorso verranno installate alcune panchine, oltre all’installazione di una fontanella per l’acqua.

Verranno piantati otto faggi rossi, completati da siepi e arbusti di bordura con diversi effetti cromatici durante il susseguirsi delle stagioni, aventi anche la funzione di barriera vegetale a mitigazione dell’impatto con elementi artificiali quali reti e muretti di sostegno. Prevista infine un’adeguata illuminazione con pali e lanterne adatti al luogo e l’estensione della copertura della rete di videosorveglianza di sicurezza.