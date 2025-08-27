VALMADRERA, “RACCONTAMI LA MONTAGNA” OSPITA FRANCO FAGGIANI

VALMADRERA – Dopo l’esito positivo dei primi due incontri con Mara Carollo e Sergio Peter, prosegue il festival “Raccontami la montagna“, promosso dalla Città di Valmadrera e dalla Libreria Volante di Lecco, con la collaborazione delle associazioni CAI Valmadrera, SEV e OSA.

Il terzo appuntamento si terrà sabato 6 settembre alle 17 a San Tomaso (in caso di maltempo si terrà invece al Centro Culturale Fatebenefratelli di Valmadrera) e avrà come protagonista l’autore Franco Faggiani, che dialogherà con Serena Casini della Libreria Volante. Focus dell’incontro saranno i due romanzi “Il maestro itinerante” (edito da Il Saggiatore) e “Verso la libertà con un bagaglio leggero” (edito da Aboca).

“Il maestro itinerante” è la storia dell’incontro tra Bertran Guyot e la Val di Pragelà, dove il protagonista troverà un mondo evoluto e desideroso di conoscenza, entrando a far parte della comunità e imparando le regole della natura e degli uomini di montagna.

“Verso la libertà con un bagaglio leggero” ha invece come tema centrale il sentiero, elemento caratterizzante la storia dell’uomo, “mai uguale nemmeno a sé stesso”, strumento capace di portarci dalla sicurezza di un posto noto all’incertezza dell’ignoto, provocando sentimenti e sensazioni ad ogni passo.

Per coloro che volessero salire a San Tomaso a piedi e in compagnia, il punto di ritrovo è al parcheggio della Scuola Primaria, in via Giacomo Leopardi 9, alle 15:30; sono disponibili altri posti auto pochi metri oltre, sulla destra, all’inizio di via Borromeo. Seguiranno un aperitivo, per proseguire la conversazione con l’autore in un clima disteso e conviviale, e il concerto alle 19 del Corpo Musicale Santa Cecilia di Valmadrera, dal titolo “Note tra i monti“. Per l’occasione sarà aperto il ristoro OSA e sarà possibile visitare il Museo della vita contadina (con la presenza dei volontari dell’Associazione Val de Ier).