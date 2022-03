VALMADRERA – Continuando le ricerche per l’anziano scomparso mercoledì. Milanese classe 1934 ha raggiunto la zona con il treno per una passeggiata ma non è più rientrato.

Le ricerche, iniziate nella notte successiva, sono andate avanti anche per tutta la giornata di giovedì, sospese poi col calare della sera.

In volo l’elicottero di Areu e dei Vigili del Fuoco, da terra mobilitate diverse squadre del Soccorso Alpino e dei pompieri, con l’ausilio di droni e cani molecolari.