VALMADRERA SALUTA LE INFERMIERE RAFFAELLA ENCHISI E MARCELLA RUSCONI

VALMADRERA – La Giunta Comunale di Valmadrera ha incontrato, per un saluto riconoscente, due storiche dipendenti del Comune assegnate alla RSA “Opera Pia Magistris”, che si sono dimesse da dipendenti comunali con decorrenza da ieri, 1 luglio.

Se è vero che han terminato il loro impegno negli organici comunali, in realtà continueranno a prestare la loro opera presso la RSA alle dipendenze del nuovo gestore, la Punto Service cooperativa sociale che da inizio mese subentra al Comune nella gestione complessiva del servizio. Si tratta di Raffaella Enchisi, che continuerà a svolgere il ruolo di infermiera professionale, e di Marcella Rusconi (infermiera professionale e già coordinatrice) che dal 1 luglio è la nuova direttrice della RSA.

“A loro va il ringraziamento dell’Amministrazione per quanto, insieme ad altre colleghe del Comune, hanno garantito in tempi non facili per la casa di Riposo, ma anche la soddisfazione perché pur interrompendo il rapporto diretto con il Comune continua invece la loro dedizione professionale presso l’Opera Pia che è una delle realtà che più sta a cuore a noi amministratori del Comune”, commenta il sindaco Cesare Colombo.

“Ricordiamo che invece continueranno a prestare la loro opera presso la RSA due dipendenti del Comune con qualifica di ASA, Cristina Rigamonti e Anna Rusconi, secondo gli accordi sindacali recentemente sottoscritti che disciplinano la loro messa a disposizione del nuovo gestore: anche a loro va il ringraziamento dell’Amministrazione”, conclude l’assessore ai servizi sociali Rita Bosisio.