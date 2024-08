VALMADRERA, SCOMPARSA A 92 ANNI VALENTINA MICHELI. IL CORDOGLIO DELL’AMMINISTRAZIONE

VALMADRERA – Si è spenta questa mattina nella Casa di Riposo Opera Pia Magistris Valentina Micheli, vedova Sironi, 92 anni. Molto nota per il suo volontariato nel mondo cattolico, lascia i figli Renata e Roberto, con le rispettive famiglie e i parenti. Il funerale avrà luogo lunedì 12 agosto alle 9:45 nella Chiesa dello Spirito Santo, chiesa a cui era affezionatissima, abitando lei nella frazione di Caserta.

“Da tutti a Valmadrera – ricorda l’assessore Antonio Rusconi – era conosciuta come Valentina. Impegnata da sempre nel mondo cattolico, dal consiglio pastorale, agli oratori, alla Caritas, soprattutto alla presenza di animazione liturgica alle Messe, era impegnata anche nel mondo sociale, dalle Acli all’Azione Cattolica, fino a candidarsi per due volte con la DC al consiglio comunale.

Per questo, quando nel 1994-95 partì la costruzione della lista civica di Progetto Valmadrera, fu tra le promotrici, oltre a un’instancabile volontaria. Valentina rappresenta una volontaria che ha ben raffigurato l’immagine di una comunità solidale, inclusiva e attenta alle persone meno fortunate” .

Il sindaco Cesare Colombo, a nome dell’amministrazione comunale di Valmadrera, partecipa al cordoglio dei familiari e ricorda di Valentina l’immagine di una volontaria generosa.