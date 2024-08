VALMADRERA: SCOMPARSA SUOR VIRGINIA DELL’ORO. AVEVA COMPIUTO 101 ANNI POCHI GIORNI FA

VALMADRERA – Aveva compiuto 101 anni solo lo scorso 7 agosto : purtroppo suor Virginia Dell’Oro è scomparsa l’altra notte. La notizia giunge dall’Istituto delle Suore Canossiane di Bergamo, dove la valmadrerese ha trascorso gli ultimi anni.

Canossiana, abitava a Bergamo, dopo essere stata anche, tra le varie destinazioni, a Como e Pavia. Suor Virginia era molto legata alla comunità di Valmadrera, sia per i fratelli a cui era molto legata e per tutti i parenti, sia per essere cresciuta nella comunità.

Da parte del sindaco Cesare Colombo e dell’amministrazione comunale di Valmadrera, il cordoglio ai nipoti e ai familiari e la gratitudine verso suor Virginia per un’intera vita religiosa spesa in dono degli altri. I funerali si terranno lunedì 19 agosto alle 9:30 presso l’Istituto stesso a Bergamo.