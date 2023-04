VALMADRERA – Nuovo processo per l’imprenditore Roberto Colazzo, accusato di truffa per aver venduto un immobile a Valmadrera giudicato non a norma.

È il secondo dibattimento che vede imputato il costruttore: nell’udienza di oggi – davanti al giudice Paolo Salvatore – è stata sentita la parte lesa, che ha presentato denuncia, quindi i tecnici del Comune di Valmadrera, l’agente immobiliare Maria Cristina Turla, il progettista (l’ingegner Lino Spandri) e il consulente che ha effettuato la perizia, dalla quale è emerso che la mansarda del condominio Elisabetta di Valmadrera non è a norma. Anzi, ha una volumetria superiore del 30% rispetto al progetto che ha ottenuto il nullaosta dal Comune, quindi non è in regola per la documentazione sia paesaggistica sia urbanistica.

Dopo l’acquisto nel 2016 della mansarda del valore di 236mila euro, il professionista vittima della truffa ha ricevuto una lettera dal Comune di Valmadrera che chiedeva di demolire la “volumetria eccedente”. Il provvedimento è stato impugnato e respinto davanti al Tar e al Consiglio di Stato.

Prima di procedere a eventuale demolizione si attende la conclusione del processo nei confronti del costruttore.

RedGiu