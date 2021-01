VALMADRERA – Il Covid ha messo a dura prova anche le associazioni del territorio che, tra le altre cose, sono state costrette a rivedere le attività programmate per le feste natalizie: a Valmadrera per esempio l’associazione “Noi x Voi” non ha potuto organizzare lo storico presepe vivente, evento di richiamo per la città. L’associazione, a favore della quale era già stato stanziato un contributo per sostenere l’organizzazione del presepe, non ha però rinunciato all’impegno per la comunità e ha allestito presso l’RSA Opera Pia Magistris una struttura in grado di rendere possibile l’incontro tra gli ospiti e i parenti in piena sicurezza.

L’amministrazione comunale ha ritenuto questo intervento “alternativo”, frutto di una proficua collaborazione tra pubblico e privato, pienamente conforme agli obiettivi del regolamento comunale per la concessione dei contributi ed ha pertanto confermato l’erogazione del contributo di € 500,00 a favore dell’associazione.

Ma non è solo l’associazione “Noi x Voi” ad aver beneficiato di forme di contributo e sostegno da parte del comune: l’amministrazione ha previsto una riduzione generalizzata degli oneri dell’affitto del 50% per il 2021 a favore di tutte le associazioni che svolgono attività culturali e di promozione sociale sul territorio (ad esclusione di quelle che già beneficiano di convenzioni pubbliche). Per il CAI e il Centro Fotografico “Gianni Anghileri” è stata prevista un’ulteriore riduzione del 20%, e anche per la Pro Loco Valmadrera.

