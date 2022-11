VALMADRERA – Sono stati ultimati nei giorni scorsi alcuni lavori di riasfaltatura all’interno del territorio comunale di Valmadrera per il ripristino e la conservazione di idonei standard di qualità e sicurezza, consoni al miglior servizio per gli utenti della viabilità e della circolazione.

Le lavorazioni, per un importo a base di gara pari a 45mila euro, sono state finanziate grazie al contributo erogato dal Ministero dell’Interno, che ha stanziato per il 2022 60mila euro per i Comuni con popolazione compresa tra i 10.001 e i 20.000 abitanti.

In particolare l’Amministrazione Comunale ha proceduto a eseguire i seguenti interventi: il rifacimento della pavimentazione del sottopasso pedonale che da via Molini conduce alle vie Piedimonte/Fornaci. E il rifacimento della pavimentazione stradale lungo la via Sabatelli, dall’incrocio con viale P. Sposi, all’incrocio con via Gavazzi.