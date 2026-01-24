VALMADRERA: UN SUCCESSO L’INCONTRO UNI3 SULL’OSTEOPOROSI

VALMADRERA – Davanti a un numerosissimo pubblico, si è tenuto nella giornata di mercoledì 21 gennaio l’ottavo incontro della rassegna UNI3 – Università della Terza Età, “Osteoporosi. Una malattia silente che minaccia il nostro benessere“.

L’assessore ai Servizi Sociali Rita Bosisio ha introdotto l’incontro presentando Gianpaolo Schiavo, dirigente e medico di primo livello presso il Pronto Soccorso dell’Ospedale Manzoni, accompagnato da Matteo Lo Duca, ortopedico.

Davanti a una sala con i posti tutti esauriti, Schiavo ha introdotto il processo fisiopatologico dell’osteoporosi nella donna e nell’uomo, descrivendo la modificazione qualitativa dell’osso e le condizioni che possono produrre tale situazione. Matteo Lo Duca ha esposto la descrizione ossea, il pericolo di fratture e altri fattori di rischio. Il dottore ha informato sulle terapie attualmente usate e indicato una dieta adeguata alla prevenzione dell’osteoporosi Al termine dell’incontro, Schiavo e Lo Duca, con disponibilità e competenza, hanno risposto alle numerose domande poste dai presenti.

Il prossimo incontro si terrà mercoledì 4 febbraio, con Laura Polo D’Ambrosio con tema “Breve percorso con testimonianza milanesi dell’arte del cotto“, una lezione propedeutica alla visita guidata alla “Fornace Artistica Riva” di Briosco, proposta per l’11 febbraio.