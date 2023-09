VALMADRERA – Nell’ultimo weekend di settembre un gruppo di cittadini di Valmadrera con alcuni componenti del comitato gemellaggio si recheranno a Weissenhorn, la cittadina gemellata della Baviera per una ‘Serata Italiana’, organizzata il sabato sera dal gruppo gemelli tedeschi.

Come già sperimentato quattro anni, fa la cena verrà preparata dai cuochi del CFP Aldo Moro di Valmadrera con supporto degli studenti che frequentano l’indirizzo di operatori alimentari e sala /bar di questa scuola. La serata sarà assolutamente Italian style per cucina e tradizioni; saranno presenti all’evento molti cittadini di Weissenhorn. La cena si terrà presso la ‘Realschule’ di Weissenhorn, una scuola media che ha messo a disposizione cucina e salone per ospitare un numero considerevole di persone.

Questo weekend è all’insegna di vari eventi locali in quanto la domenica ha luogo la ‘Essen der Nationen’ manifestazione di Street Food nella piazza della città, con bancarelle di varie cucine internazionali, dove non mancherà la casetta di cucina italiana allestita dal CFP Aldo Moro. Saranno presenti il sindaco Antonio Rusconi, l’assessore Colombo, i consiglieri Crippa e Villa e naturalmente una rappresentanza dell’amministrazione comunale della città tedesca.

Il gruppo di Valmadrera, oltre a prendere parte ai momenti in cui è protagonista la scuola A. Moro, avrà l’opportunità di fare una visita guidata della cittadina di Weissenhorn e della più estesa città di Ulm nel Baden-Württemberg. La serie di eventi si concluderà il lunedì seguente presso un panificio locale dove si terrà un workshop e i valmadreresi si cimenteranno nella preparazione dei Bretzel tipico pane bavarese.

In sintesi questa è una full immersion nello scambio di due culture e tradizioni differenti all’insegna di una bella amicizia nata anni fa e consolidata nel tempo, come deve essere lo spirito del gemellaggio.